Названа предварительная причина задымления на Тверской улице в центре Москвы

Короткое замыкание могло вызвать задымление в торговом павильоне в центре Москвы. Об этом заявили в экстренных службах столицы.

Как уточнили в департаменте торговли и услуг, источник задымления находился в подвале павильона. Пожарным удалось быстро справиться с этой ситуацией. В результате происшествия никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.