Песков оценил предложение Израиля провести встречу Путина и Зеленского

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Израиль не первый раз сообщает о готовности провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Израильская сторона не первый раз уже сигнализирует о своей готовности принять такую встречу, мы уже много-много раз объясняли, что должно быть предтечей такой гипотетической встречи", – приводит слова Пескова РИА Новости.

О готовности организовать встречу Путина и Зеленского в Иерусалиме ранее заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. По его словам, это было бы большой честью, но для этого президенты должны принять соответствующее решение.

Глава российский делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле заявил, что Москва предлагает провести встречу Путина и Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне глав МИД.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

