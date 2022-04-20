Израиль готов принять возможную встречу Путина и Зеленского в Иерусалиме

Израиль готов принять в Иерусалиме возможную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

По его словам, это было бы большой честью, но президенты должны принять соответствующее решение. Посол также заявил, что проводить встречи в Иерусалиме могли бы и представители делегаций России и Украины.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.