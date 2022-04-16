Жители Молдавии выступили против запрета георгиевской ленточки. Местный парламент запретил символ, а также буквы Z и V.

За нарушение предусмотрены штрафы до 9 тысяч леев – около 500 долларов. Собравшиеся в Бельцах люди принесли красные знамена и исполнили "Марусю". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.