В МВД заявили о снижении количества экстремистских преступлений в РФ

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В России снизилось количество преступлений с признаками экстремистской направленности с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Дмитрия Петрова.

Он подчеркнул, что в России появились новые статьи административного и уголовного кодекса по предоставлению недостоверных сведений о деятельности Вооруженных сил.

По слова Петрова, по этим статьям уголовных дел буквально единицы, они все стоят на контроле. С каждым гражданином, который совершил административное правонарушение, проводится профилактическая работа.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о необходимости усиления мониторинга интернета для предотвращения экстремистских и террористических преступлений. Он отметил, что данные меры должны обеспечить выявление в Сети контента, вовлекающего молодых людей в совершение различных преступлений, в том числе террористического и экстремистского характера.

