Осужденные за экстремизм не смогут избираться в РФ в течение 5 лет – законопроект

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку, согласно которой россияне, осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, не могут быть избранными до истечения 5 лет со дня снятия или погашения судимости.

Данная поправка вошла в таблицу к принятию к законопроекту (40921-8), предлагающему установить единые для всех выборов и референдумов на территории РФ принципы и параметры проведения дистанционного электронного голосования.

Кроме того, комитет Госдумы одобрил поправку о запрете избираться гражданам РФ, осужденным за преступления половой неприкосновенности против несовершеннолетних. Речь идет о лицах, осужденных за понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего в отношении несовершеннолетнего. Не смогут избираться и осужденные, вступившие в половую связь с лицами, не достигшими 16-летнего возраста.

Распространяется запрет и на граждан РФ, имеющих гражданство или подданство иностранного государства.

26 января Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий единые правила проведения дистанционного электронного голосования. Поправки вносятся в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и распространяются на все регионы на выборах всех уровней.