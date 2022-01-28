Законопроект об онлайн-голосовании доработают с участием IT-специалистов – Госдума

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
До рассмотрения во втором чтении законопроект о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) будет доработан с привлечением IT-специалистов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал зампредседателя Госдумы Владислав Даванков.
"Законопроект пока сырой, это правда. Вместе с экспертами и разработчиками мы готовим целый ряд поправок. Даже инструкцию по работе электрического чайника пишут технические специалисты, а нормы о ДЭГ тем более должны изучить и одобрить эксперты в области IT-технологий", – объяснил Даванков.
В доработанном документе предлагается закрепить гарантии для избирателей на случай сбоя в системе ДЭГ: при необходимости они смогут переголосовать традиционным образом, придя на участок. В то же время при онлайн-голосовании планируется отказаться от практики неоднократного изменения своего голоса, поскольку она серьезно усложняет контроль за выборами.
Даванков призвал коллег не бойкотировать данный законопроект и включиться в работу, поскольку его все равно примут. Если продолжать его критиковать и ничего не делать, то и повлиять на документ не получится, объяснил он.
"Так что вместо того, чтобы просто кричать, что против электронного голосования, нужно взять его организацию под свой контроль", – подчеркнул парламентарий.
Он также добавил, что партия "Новые люди", членом которой он является, поддерживает данный законопроект, поскольку ориентируется на своих избирателей – людей преимущественно молодого поколения, активно использующих современные технологии, цифровые сервисы.
"Дистанционный формат точно сделает для них голосование более удобным. Плюс продолжается пандемия коронавируса, поэтому для всех намного безопаснее голосовать из дома", – заключил Даванков.
Законопроект о принципах электронного голосования в России внесли в Госдуму в середине декабря 2021 года. В пояснительной записке его авторы отмечали, что опыт применения электронного голосования в 2019–2021 годах указал на необходимость установления основных единых принципов и параметров проведения такого голосования.
Накануне депутаты одобрили данный законопроект в первом чтении.
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