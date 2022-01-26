ГД приняла в первом чтении законопроект о процедуре онлайн-голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий единые правила проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Поправки вносятся в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и распространяются на все регионы на выборах всех уровней.
Согласно проекту закона, дистанционное электронное голосование будет проходить исключительно с использованием системы "Выборы" или других сертифицированных государственных информационных систем.
В документе также указывается, что ЦИК РФ будет устанавливать специальные требования к сертифицированным государственным информационным системам для онлайн-голосования.
Законопроект о принципах электронного голосования в России внесли в Госдуму в конце прошлого года. Авторами инициативы стали депутаты "Единой России" Дмитрий Ламейкин и Дмитрий Вяткин. В пояснительной записке депутаты отметили, что опыт применения электронного голосования в 2019–2021 годах указал на необходимость установления основных единых принципов и параметров проведения такого голосования.
Иностранные эксперты обсудили опыт электронного голосования
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