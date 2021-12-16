Законопроект о принципах проведения электронного голосования внесен в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты "Единой России" Дмитрий Ламейкин и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект о принципах электронного голосования в РФ. Документ размещен в электронной базе ГД.

В пояснительной записке депутаты отметили, что опыт применения электронного голосования в 2019–2021 годах указал на необходимость установления основных единых принципов и параметров проведения такого голосования.

Они уточнили, что проект подготовлен для совершенствования законодательства о выборах и референдумах, а также направлен на обеспечение избирательных прав.

Ранее сообщалось, что Центризбирком планирует расширить применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в регионах России на выборах в 2022 году.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, практику ДЭГ следует внедрять как можно шире, однако сроки и масштаб распространения должен определять ЦИК.

