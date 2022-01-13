Бастрыкин призвал усилить мониторинг интернета на предмет экстремизма

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о необходимости усиления мониторинга интернета для предотвращения экстремистских и террористических преступлений. Об этом сообщает РИА Новости.

"Анализ причин и условий совершения ряда преступлений позволяет сделать вывод о необходимости принятия дополнительных мер для защиты национального информационного пространства", – сказал Бастрыкин.

Он отметил, что данные меры должны обеспечить выявление в Сети контента, вовлекающего молодых людей в совершение различных преступлений, в том числе террористического и экстремистского характера.

Ранее Бастрыкин выразил мнение, что контроль за оборотом оружия и боеприпасов нужно вернуть МВД. По мнению председателя СК, сделать это нужно из-за происшествий в учебных заведениях. Он добавил, что в данный момент инициатива находится на межведомственном обсуждении.