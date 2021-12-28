Бастрыкин назвал западные игры и кино оружием против РФ

21:07
Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Зарубежные фильмы и компьютерные игры насквозь пропитаны желанием представить Россию в негативном свете и являются орудием пропаганды. Таким мнением в интервью "Российской газете" поделился председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
"Как мы знаем, их герои с русскими фамилиями и очевидно утрированными личностными качествами нередко выступают антагонистами различных произведений и компьютерных игр", – отметил Бастрыкин.
Он подчеркнул, что логика противостояния русской угрозе прочно вшита в сюжет произведений даже фантастического жанра. Все это делает подобные продукты латентным оружием пропаганды.
По мнению главы Следственного комитета, опасность заключается в том, что таким способом западные страны насаждают российской молодежи чужеродные ценности и идеалы, а информационно-психологические диверсии и вестернизация культуры могут привести к тому, что Россия утратит свой культурный суверенитет.
Ранее Бастрыкин сообщал, что Следственный комитет за 11 месяцев 2021 года раскрыл более 7,7 тысячи преступлений, совершенных подростками. По его словам, наиболее частые преступления, совершенные подростками, были связаны с хищениями. Также подростков задерживали за наркотики, угоны автомобилей, изнасилования и убийства.
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