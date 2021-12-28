СК за год раскрыл более 7,7 тыс преступлений, совершенных подростками

19:41
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Следственный комитет за 11 месяцев 2021 года раскрыл более 7,7 тысячи преступлений, совершенных подростками. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Практически половина этих преступлений совершена в составе группы, более 200 несовершеннолетних вовлечены в совершение преступлений взрослыми", – рассказал он в интервью "Российской газете".
По словам Бастрыкина, наиболее частые преступления, совершенные подростками, были связаны с хищениями. Также подростков задерживали за наркотики, угоны автомобилей, изнасилования и убийства.
"Сюда надо добавить еще и такие случаи, когда дети на момент совершения преступления не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, а их более 3 тысяч, и это тоже большая проблема", – добавил председатель СК.
К числу наиболее криминальных регионов он отнес Бурятию, Туву, Забайкальский край, Курганскую, Магаданскую, Новгородскую и Сахалинскую области.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что благодаря системе видеонаблюдения в Москве снизилось число преступлений. В частности, число убийств снизилось в 2,5 раза, квартирных краж – в 13 раз, хищений автомобилей – в 9 раз, погибших в ДТП – в 2 раза. По словам мэра, власти и в дальнейшем будут развивать цифровые сервисы.
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