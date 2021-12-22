Благодаря системе видеонаблюдения в Москве снизилось число преступлений – Собянин

13:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Благодаря системе видеонаблюдения число преступлений в Москве снизилось, сообщил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности столичного правительства в Мосгордуме. Он пообещал, что власти и в дальнейшем будут развивать цифровые сервисы.
"Цифровые сервисы вносят огромный вклад в повышение безопасности москвичей. Благодаря внедрению системы видеонаблюдения мы добились радикального снижения преступности и дорожного травматизма", – сказал мэр.
В частности, число убийств снизилось в 2,5 раза, квартирных краж – в 13 раз, хищений автомобилей – в 9 раз, погибших в ДТП – в 2 раза.
Мэр отметил, что перед властями стоит задача совершенствовать эти технологии, чтобы с каждым годом все районы Москвы становились более спокойными и безопасными для повседневной жизни.
Он добавил, что дальнейшее развитие в городе получат технологии искусственного интеллекта и распознавания речи, благодаря которым москвичи уже пользуются множеством удобных и практичных решений. Речь идет о голосовых помощниках и чат-ботах для решения бытовых вопросов.
По словам Собянина, цифровая трансформация изменит и сферу государственных услуг. Он отметил, что за последние 10 лет власти добились того, что оформление большинства пособий и документов стало быстрым и комфортным для людей.
Он призвал полностью избавить граждан от оформления бумаг. Мэр напомнил, что в этом году власти отменили медицинские справки для школьников. Информация о допуске к занятиям или освобождении от физкультуры автоматически загружается из ЕМИАС и отражается в электронном дневнике.
22 декабря Сергей Собянин выступил перед депутатами Мосгордумы с ежегодным отчетом о результатах деятельности столичного правительства.
Мэр рассказал о работе в текущем году и планах на будущий год. Собянин затронул актуальные для города темы. Так, он говорил о развитии транспортной системы города – строительстве станций метро и МЦК, открытии новых диаметров наземного метро, строительстве хордовых магистралей.
Собянин также сообщил о ходе программы реновации и создании комфортной среды в обновляемых кварталах. Он затронул темы расширения программы лекарственного обеспечения и ввода объектов здравоохранения, планов по реставрации памятников и улучшению экологической обстановки в столице.
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