Благодаря системе видеонаблюдения в Москве снизилось число преступлений – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Благодаря системе видеонаблюдения число преступлений в Москве снизилось, сообщил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности столичного правительства в Мосгордуме. Он пообещал, что власти и в дальнейшем будут развивать цифровые сервисы.

"Цифровые сервисы вносят огромный вклад в повышение безопасности москвичей. Благодаря внедрению системы видеонаблюдения мы добились радикального снижения преступности и дорожного травматизма", – сказал мэр.

В частности, число убийств снизилось в 2,5 раза, квартирных краж – в 13 раз, хищений автомобилей – в 9 раз, погибших в ДТП – в 2 раза.

Мэр отметил, что перед властями стоит задача совершенствовать эти технологии, чтобы с каждым годом все районы Москвы становились более спокойными и безопасными для повседневной жизни.

Он добавил, что дальнейшее развитие в городе получат технологии искусственного интеллекта и распознавания речи, благодаря которым москвичи уже пользуются множеством удобных и практичных решений. Речь идет о голосовых помощниках и чат-ботах для решения бытовых вопросов.

По словам Собянина, цифровая трансформация изменит и сферу государственных услуг. Он отметил, что за последние 10 лет власти добились того, что оформление большинства пособий и документов стало быстрым и комфортным для людей.

Он призвал полностью избавить граждан от оформления бумаг. Мэр напомнил, что в этом году власти отменили медицинские справки для школьников. Информация о допуске к занятиям или освобождении от физкультуры автоматически загружается из ЕМИАС и отражается в электронном дневнике.

22 декабря Сергей Собянин выступил перед депутатами Мосгордумы с ежегодным отчетом о результатах деятельности столичного правительства.

Мэр рассказал о работе в текущем году и планах на будущий год. Собянин затронул актуальные для города темы. Так, он говорил о развитии транспортной системы города – строительстве станций метро и МЦК, открытии новых диаметров наземного метро, строительстве хордовых магистралей.

Собянин также сообщил о ходе программы реновации и создании комфортной среды в обновляемых кварталах. Он затронул темы расширения программы лекарственного обеспечения и ввода объектов здравоохранения, планов по реставрации памятников и улучшению экологической обстановки в столице.