Собянин выступил перед депутатами МГД с ежегодным отчетом

Фото: youtube/Московская городская дума

Сергей Собянин выступил перед депутатами Мосгордумы с ежегодным отчетом о результатах деятельности столичного правительства.

Мэр рассказал о результатах работы за текущий год и планах на будущий год. Собянин затронул актуальные для города темы. Так, он говорил о развитии транспортной системы города – строительстве станций метро и МЦК, открытии новых диаметров наземного метро, строительстве хордовых магистралей.

Собянин также сообщил о ходе программы реновации и создании комфортной среды в обновляемых кварталах. Он затронул темы расширения программы лекарственного обеспечения и ввода объектов здравоохранения, планов по реставрации памятников и улучшению экологической обстановки в столице.

В ходе ежегодного отчета в Мосгордуме Собянин заявил, что Москва справляется с пандемией лучше многих других городов мира, а городская система здравоохранения доказала, что может долго противостоять новой инфекции.

По словам мэра, COVID-19 стал тяжелым испытанием для простых москвичей и предпринимателей. Градоначальник подчеркнул, что без медицинской помощи не остался ни один заболевший житель Москвы. И при этом была сохранена экстренная и плановая помощь горожанам.

