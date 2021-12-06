Юрист рассказала, как накажут блогера за шуточный донос на Noize MC и Oxxxymiron

Очередной скандал произошел с российскими рэп-исполнителями. На этот раз Следственный комитет РФ начал проверять на экстремизм деятельность музыкантов Noize MC и Oxxxymiron. В СК обратилась некая инициативная "группа патриотов", однако позже выяснилось, что обращение написал столичный блогер. Само же заявление оказалось всего лишь шуткой. Рассказываем, могут ли самого автора привлечь к ответственности и будут ли правоохранительные органы проверять творчество рэперов.

"Сатира на наше время"

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в субботу, 4 декабря, поручил проверить деятельность российских музыкантов Noize MC и Oxxxymiron и изучить обращение инициативной группы граждан, изложенное в СМИ. В СК уточнили, что инициаторы усмотрели в текстах песен исполнителей попытки реабилитировать нацизм и экстремистскую деятельность. Также, по их мнению, в рэп-композициях имеется пропаганда негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов.

"В заявлении, опубликованном в одном из средств массовой информации, группа лиц просит главу СК России проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров)", – поясняется на сайте СК.

В обращении, распространенном в СМИ, говорится, что Noize MC якобы высказывается в своих песнях про силовиков в негативном ключе, а Oxxxymiron "доходит до реабилитации нацизма, ставя знак равенства между гестапо, штази и российскими правоохранительными органами".

"Сегодня хочется обратить ваше внимание на преступную деятельность так называемых рэперов Noize MC и Oxxxymiron, известных в миру как Иван Алексеев и Мирон Федоров. Преступная деятельность указанных лиц сегодня перешла все пределы допустимого и стала национальной угрозой, опаснее расширения НАТО... Мирон Федоров открыто признал, что работает на Госдеп, и заявил, что его "альбом" приравнивается к госперевороту", – говорится в сообщении.

На следующий день московский блогер Дмитрий Якушев написал на своей странице, что он является автором обращения, однако само заявление было шуточным.





Дмитрий Якушев блогер Остановитесь. Не было никакого "обращения группы патриотов". Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время.

Блогер признался, что сам выдумал "группу патриотов" и от ее имени разместил в соцсетях пост с просьбой к СК проверить творчество Noize MC и Oxxxymiron на ряд преступлений. Он также добавил, что с письменным заявлением в Следственный комитет или еще в какие-либо правоохранительные органы он не обращался.



Блогер Якушев уверяет, что не обращался в СК по поводу рэперов Oxxxymiron и Noize MC

"Люди, которые меня знают давно, они в курсе, что я часто шучу в подобной манере. Не ожидал, что моя шутка в соцсетях вызовет такую реакцию", – отметил москвич.

Также Якушев сообщил, что сам он нормально относится к творчеству Noize MC и Oxxxymiron, а с Иваном Алексеевым, по его словам, он даже раньше работал в качестве музыкального продюсера.

Однако позже в общественном движении "Ветераны России" пообещали "по-настоящему" пожаловаться в СК на творчество музыкантов. Руководитель организации Ильдар Резяпов также предложил проверить и самого Якушева из-за провокации в адрес председателя Следкома, сообщает News.ru.

"Я думаю, что дополнительная проверка рэперам не помешает, чтобы они были в тонусе и не забывали, где они живут – на территории РФ, и что непозволительны провокации, которые мы будем пресекать", – добавил глава "Ветеранов России".





Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил популярного рэп-исполнителя Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети. Практически сразу после этого рэпер уехал за границу: сначала – в Белоруссию, а оттуда улетел в ОАЭ – в Дубай. Музыкант также отменил все ближайшие концерты в России.

Кому грозит наказание?

Юрист Мария Ярмуш в разговоре с Москвой 24 пояснила, что Следственный комитет обязан реагировать на любое сообщение о возможном совершении преступления. Причем не только в рамках официальных заявлений, но также и в социальных сетях, подчеркнула она.

"Обращения в СМИ и даже в соцсетях, если в этой информации говорится о фактах возможного нарушения уголовных статей и совершении преступлений, то СК не оценивает это как шутку. Конечно, если в самом обращении четко не написано об этом", – пояснила эксперт.

Однако, по ее словам, под уголовное преследование может попасть и сам блогер, если в обращении следователи обнаружат доказательства заведомо ложного доноса на музыкантов.





Мария Ярмуш юрист Получается, что если подтвердятся факты совершения преступлений, то будут производиться действия по их расследованию. А если это донос, то это тоже уголовная статья. В этом вопросе должны разобраться правоохранительные органы.

Юрист предположила, что блогер мог намеренно попытаться поднять свою популярность за счет упоминания именитых рэперов. Однако потом, испугавшись, отказался от своего заявления, резюмировала Мария Ярмуш.

