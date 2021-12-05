Бастрыкин поручил проверить деятельность музыкантов Noize MC и Oxxxymiron

18:49
Фото: Владимир Андреев/URA.RU/TAСС
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить деятельность российских музыкантов Noize MC и Oxxxymiron и изучить обращение инициативной группы граждан. Об этом сообщает РИА Новости.
"Главному следственному управлению СК России в рамках доследственной проверки поручено тщательно изучить доводы, изложенные в обращении к председателю СК РФ Александру Бастрыкину от инициативной группы патриотов. В заявлении, опубликованном в одном из средств массовой информации, группа лиц просит главу СК России проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров)", – говорится в сообщении.
По мнению инициаторов обращения, в текстах песен исполнителей есть попытки реабилитировать нацизм и экстремистскую деятельность. Также имеется пропаганда негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов.
Ранее в ходе научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" глава СК РФ Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети.
После этого распространилась информация, что рэпер покинул страну, отправившись с женой и охранником в Белоруссию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: