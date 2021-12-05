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Происшествия

18:49

Бастрыкин поручил проверить деятельность музыкантов Noize MC и Oxxxymiron

происшествия культура

Фото: Владимир Андреев/URA.RU/TAСС

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить деятельность российских музыкантов Noize MC и Oxxxymiron и изучить обращение инициативной группы граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

"Главному следственному управлению СК России в рамках доследственной проверки поручено тщательно изучить доводы, изложенные в обращении к председателю СК РФ Александру Бастрыкину от инициативной группы патриотов. В заявлении, опубликованном в одном из средств массовой информации, группа лиц просит главу СК России проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров)", – говорится в сообщении.

По мнению инициаторов обращения, в текстах песен исполнителей есть попытки реабилитировать нацизм и экстремистскую деятельность. Также имеется пропаганда негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в ходе научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" глава СК РФ Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети.

После этого распространилась информация, что рэпер покинул страну, отправившись с женой и охранником в Белоруссию.

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