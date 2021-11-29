Песков прокомментировал сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что представители администрации президента ведут переговоры о возвращении рэпера Моргенштерна в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, эта информация не соответствует действительности.

"Это утка", – сказал Песков.

Ранее издание Znak.com со ссылкой на источник сообщило, что представители администрации президента ведут переговоры с продюсерами рэпера об условиях его возвращения в Россию.

23 ноября в ходе научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" глава СК РФ Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети.

После этого распространилась информация, что рэпер покинул страну, отправившись с женой и охранником в Белоруссию.

Юрист Мария Ярмуш рассказала, что заявление главы СК РФ не является процессуальным решением в отношении Моргенштерна. По ее словам, Бастрыкиным всего лишь была дана оценка его поведения.