Песков прокомментировал слова Бастрыкина о том, что Моргенштерн торгует наркотиками

13:23
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что популярный музыкант Моргенштерн продает наркотики в соцсетях.
По словам представителя Кремля, прерогативой СК является выдвижение обвинений, подкрепленных доказательствами.
"Прерогатива выдвигать обвинения, подкрепленные доказательствами и аргументами, – это прерогатива исключительно Следственного комитета. Это функция Следственного комитета. Мы не можем вмешиваться в реализацию этих функций", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Ранее в ходе научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети.
В начале ноября сообщалось, что музыкальному лейблу Rhymes Music грозит штраф в размере до 1,5 миллиона рублей по делу о пропаганде наркотиков в песнях рэперов Моргенштерна и Элджея.
Там пояснили, что в тексте находящегося в открытом доступе трека Элджея Hello Kitty упоминаются наркотики, а в песне Моргенштерна "Виски на завтрак" имеется положительная характеристика их употребления.
Моргенштерн оказался в центре скандала
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