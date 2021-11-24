Песков прокомментировал слова Бастрыкина о том, что Моргенштерн торгует наркотиками

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что популярный музыкант Моргенштерн продает наркотики в соцсетях.

По словам представителя Кремля, прерогативой СК является выдвижение обвинений, подкрепленных доказательствами.

"Прерогатива выдвигать обвинения, подкрепленные доказательствами и аргументами, – это прерогатива исключительно Следственного комитета. Это функция Следственного комитета. Мы не можем вмешиваться в реализацию этих функций", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее в ходе научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети.

В начале ноября сообщалось, что музыкальному лейблу Rhymes Music грозит штраф в размере до 1,5 миллиона рублей по делу о пропаганде наркотиков в песнях рэперов Моргенштерна и Элджея.

Там пояснили, что в тексте находящегося в открытом доступе трека Элджея Hello Kitty упоминаются наркотики, а в песне Моргенштерна "Виски на завтрак" имеется положительная характеристика их употребления.

