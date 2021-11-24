Адвокат Моргенштерна прокомментировал данные о том, что рэпер покинул Россию

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин прокомментировал информацию о том, что рэпер покинул страну. Об этом сообщает "Газета.ру".

Жорин заявил, что ему не известно текущее местонахождение Моргенштерна.

"У меня нет такой информации. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это", – отметил адвокат.

Также он не смог объяснить, по каким соображениям музыкант мог отправиться в Минск, как утверждают СМИ.

Накануне в ходе научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" глава СК РФ Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети. После этого распространилась информация, что рэпер покинул страну, отправившись с женой и охранником в Белоруссию.