Клип-ответ Моргенштерна Бастрыкину "Домой" возглавил тренды YouTube

Фото: youtube.com/MORGENSHTERN

Новый клип Моргенштерна на трек "Домой" почти за 10 часов с момента публикации собрал более полутора миллионов просмотров на YouTube. Пользователи оставили под роликом 313 тысяч лайков и более 20 тысяч комментариев.

Видео музыкант снял в Дубае. В ролике Моргенштерн объясняет, из-за чего уехал из России, а также сообщает, что никаких препятствий покинуть страну у него не было. Он также говорит, что скучает по своим машинам и дорогим украшениям, домой пока не хочет, но когда-нибудь вернется.

Ранее в одном из фан-аккаунтов артиста был опубликован трек "Домой". В связи с этим у его концертного директора спросили, может ли это означать, что Моргенштерн скоро вернется. В своем ответе на вопрос тот указал лишь день недели – четверг. Позже директор заявил, что не говорил о конкретном дне возвращения рэпера в Москву.

До этого глава СК РФ Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети. После этого распространилась информация, что рэпер покинул страну, отправившись с женой и охранником в Белоруссию.

