Стало известно, когда Моргенштерн планирует вернуться в Москву

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Концертный директор Моргенштерна рассказал, что рэпер может вернуться в Москву в четверг. Об этом сообщает РИА Новости.
Перед этим в одном из фан-аккаунтов артиста был опубликован трек "Домой". В связи с этим у его концертного директора спросили, может ли это означать, что Моргенштерн скоро вернется.
"Наверное, в четверг", – ответил он.
Ранее в ходе научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" глава СК РФ Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети.
После этого распространилась информация, что рэпер покинул страну, отправившись с женой и охранником в Белоруссию.
Юрист Мария Ярмуш рассказала, что заявление главы СК РФ не является процессуальным решением в отношении Моргенштерна. По ее словам, Бастрыкиным всего лишь была дана оценка его поведения.
Моргенштерн покинул Россию после заявления Бастрыкина о наркотиках – СМИ
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