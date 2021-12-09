Стало известно, когда Моргенштерн планирует вернуться в Москву

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Концертный директор Моргенштерна рассказал, что рэпер может вернуться в Москву в четверг. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед этим в одном из фан-аккаунтов артиста был опубликован трек "Домой". В связи с этим у его концертного директора спросили, может ли это означать, что Моргенштерн скоро вернется.

"Наверное, в четверг", – ответил он.

Ранее в ходе научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" глава СК РФ Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети.

После этого распространилась информация, что рэпер покинул страну, отправившись с женой и охранником в Белоруссию.

Юрист Мария Ярмуш рассказала, что заявление главы СК РФ не является процессуальным решением в отношении Моргенштерна. По ее словам, Бастрыкиным всего лишь была дана оценка его поведения.

