В Росфинмониторинге рассказали о финансировании терроризма через видеоигры

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Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о схеме финансирования террористов через видеоигры, передает ТАСС.

"Пошла такая система как внутриигровая валюта, когда в интернете играют в какую-нибудь стрелялку, условно говоря, вместо расчета за оружие, за игрока, идет оплата террористам", – заявил глава Росфинмониторинга.

Чиханчин также рассказал о профилактике финансирования террористической и иной незаконной деятельности. По его словам, за последнее время была остановлена финансовая активность более 15 тысяч террористов.

"На сегодняшний день блокируется почти 100% активов всех лиц, имеющих отношение к терроризму", – подчеркнул он

Отдельно Росфинмониторинг ведет работу по противодействию деятельности торговцев оружием массового уничтожения. База продавцов такого вооружения содержит данные более чем 250 физических и юридических лиц.

Ранее Росфинмониторинг разработал проект, позволяющий во внесудебном порядке приостанавливать на срок до 10 дней операции по банковским счетам и картам. Такая мера возможна, если счет или карту подозревают в отмывании денег и финансировании терроризма.

