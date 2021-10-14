В РФ предложили разрешить сотрудникам банков отказывать в подозрительных переводах

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Сотрудникам банков могут разрешить отказывать клиентам в обслуживании и проведении любых денежных переводов, вызывающих подозрение в совершении мошеннических действий. С таким предложением выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, сообщает RT.

В его письме на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина отмечается, что благодаря нововведению появится новый механизм защиты вкладов населения. Кроме того, это послужит барьером для осуществления финансовых мошеннических действий.

"Прошу вас оценить возможность дополнения существующей правовой базы, регулирующей банковскую отрасль в части наделения сотрудников банков, физически работающих с клиентами, правом отказа в обслуживании и проведении любых денежных переводов, вызывающих подозрение в совершении мошеннических действий", – говорится в тексте обращения.

По словам Петрова, различные мошеннические схемы для отъема банковских накоплений у населения в последние годы распространились. Он добавил, что злоумышленники зачастую промышляют под видом сотрудников банков, служб безопасности и клиентских отделов.

Данную инициативу поддержал эксперт в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша. По его мнению, собственника денежных средств нужно обезопасить, чтобы злоумышленникам не удалось списать все, что накоплено им непосильным трудом. Эксперт обратил внимание на то, что главный вопрос заключается в том, как долго и с помощью каких средств и способов надо потом разблокировать ограничения, которые вводят банки.

"Юридическим лицам потом достаточно длительное время требуется, чтобы предоставить документы и чтобы банк разблокировал движение по счетам. Из-за этого горят контракты и компании попадают на штрафные санкции. То же самое может быть и с физическими лицами", – пояснил Кваша.

Ранее сообщалось, что счета и карты российских граждан смогут блокировать на 10 суток по решению МВД и ФСБ. Росфинмониторинг разработал проект, позволяющий во внесудебном порядке приостанавливать на срок до 10 дней операции по банковским счетам и картам, если есть подозрение, что счет или карту используют для отмывания денег и финансирования терроризма.