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Общество

17:47

МВД и ФСБ хотят разрешить без суда блокировать счета и карты россиян

общество финансы

Фото: depositphotos/AlexBrylo

Счета и карты российских граждан смогут блокировать на 10 суток по решению МВД и ФСБ, сообщает "Российская газета".

Росфинмониторинг разработал проект, позволяющий во внесудебном порядке приостанавливать на срок до 10 дней операции по банковским счетам и картам, если есть подозрение, что счет или карту используют для отмывания денег и финансирования терроризма.

Также из других причин для блокировки в законопроекте указаны: нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.

В пояснительной записке к документу объясняется, что данное решение может быть принято лишь в нетерпящих отлагательства ситуациях, а являющиеся основанием для принятия подобного решения госорганов данные должны быть "достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными".

Согласно содержанию нового проекта, предусматривается обязательное уведомление в течение суток Генпрокурора РФ, его заместителя или иного подчиненного ему соответствующего прокурора о принятом решении ‎о приостановлении операций.

Для быстрого осуществления принятых решений о приостановлении операций или при отмене таких решений проект утверждает механизм доведения данных до сведения банков Росфинмониторингом в электронной форме.

Такой механизм схож с действующим правовым механизмом доведения до кредитных организаций списка террористов. Кроме того, в случае отмены данного решения предусматривается незамедлительное информирование Росфинмониторинга и банков.

Уточняется, что принятие такого закона поможет создать эффективную систему обеспечения безопасности страны, защиты интересов общества и граждан при использовании финансовых инструментов ‎в незаконных целях.

Ранее сообщалось, что Центробанк ужесточит контроль за денежными переводами. Регулятор опубликовал 8 признаков подозрительных транзакций, которые можно считать поводом для блокировки карты.

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