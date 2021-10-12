МВД и ФСБ хотят разрешить без суда блокировать счета и карты россиян

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Счета и карты российских граждан смогут блокировать на 10 суток по решению МВД и ФСБ, сообщает "Российская газета".
Росфинмониторинг разработал проект, позволяющий во внесудебном порядке приостанавливать на срок до 10 дней операции по банковским счетам и картам, если есть подозрение, что счет или карту используют для отмывания денег и финансирования терроризма.
Также из других причин для блокировки в законопроекте указаны: нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.
В пояснительной записке к документу объясняется, что данное решение может быть принято лишь в нетерпящих отлагательства ситуациях, а являющиеся основанием для принятия подобного решения госорганов данные должны быть "достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными".
Согласно содержанию нового проекта, предусматривается обязательное уведомление в течение суток Генпрокурора РФ, его заместителя или иного подчиненного ему соответствующего прокурора о принятом решении о приостановлении операций.
Для быстрого осуществления принятых решений о приостановлении операций или при отмене таких решений проект утверждает механизм доведения данных до сведения банков Росфинмониторингом в электронной форме.
Такой механизм схож с действующим правовым механизмом доведения до кредитных организаций списка террористов. Кроме того, в случае отмены данного решения предусматривается незамедлительное информирование Росфинмониторинга и банков.
Уточняется, что принятие такого закона поможет создать эффективную систему обеспечения безопасности страны, защиты интересов общества и граждан при использовании финансовых инструментов в незаконных целях.
Ранее сообщалось, что Центробанк ужесточит контроль за денежными переводами. Регулятор опубликовал 8 признаков подозрительных транзакций, которые можно считать поводом для блокировки карты.
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