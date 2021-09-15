Центробанк ужесточает контроль за финансовыми операциями россиян

Центробанк ужесточает контроль за денежными переводами. Регулятор опубликовал 8 признаков подозрительных транзакций, которые можно считать поводом для блокировки карты.

Это, например, может произойти, если обычный человек перечисляет на один и тот же счет разные суммы больше 30 раз в день или получает перевод и сразу же отправляет эти деньги дальше.

Также поводом для блокировки может стать перевод денег на один счет сразу от нескольких человек.

По словам экспертов, все это должно помочь борьбе с нелегальными казино и финансовыми пирамидами, но есть опасения, что могут пострадать граждане, чьи платежи вполне легальны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.