Главный нарколог Москвы объяснил, почему пиво особенно опасно для мужчин

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Главный нарколог Депздрава Москвы Евгений Брюн рассказал, что пиво представляет особую опасность для представителей мужского пола, поскольку содержит фермент, схожий по структуре с женскими гормонами – эстрогенами.

"Пиво для мужчин очень вредно, оно гендерно очень опасно", – заявил Брюн.

Для женщин же, по словам специалиста, на физиологическом и биохимическом уровне опасен абсолютно любой алкоголь.

"У них снижен уровень ферментов, перерабатывающих алкоголь. Поэтому злоупотребление алкоголем у женщин ведет к более быстрому формированию заболевания и глубинным дефектам личности. Алкоголь для женщин максимально опасен", – пояснил он.

Ранее Брюн рассказал, что жители столицы могут пройти бесплатное исследование на склонность к алкоголизму. По его словам, москвичам расскажут об их статусе и рисках по заболеванию, а также дадут советы, что с этим делать.