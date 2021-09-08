Москвичи могут пройти бесплатное генетическое исследование на склонность к алкоголизму

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жителей столицы приглашают пройти бесплатное исследование на склонность к алкоголизму. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог департамента здравоохранения столицы Евгений Брюн.
По его словам, москвичам расскажут об их статусе и рисках по заболеванию, а также дадут советы, что с этим делать.
"Такая возможность бесплатная для жителей города – провести такие исследования и получить адекватную помощь на любом этапе заболевания и, может быть, даже до заболевания. Мы можем сказать родителям о рисках их детей по генетическим маркерам возможного наркологического заболевания", – пояснил эксперт.
Ранее ученые из Швеции обнаружили в головном мозге клетки, которые отвечают за принятие человеком решения об употреблении алкоголя даже в том случае, когда он не собирается это делать.
Биологи выяснили, что компульсивное поведение относительно спиртного может появляться даже у тех людей, у которых нет явно выраженной алкогольной зависимости.
В Минздраве предложили поднять минимальный возраст покупателей спиртного
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