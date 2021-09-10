Эксперт рассказал, как повышение комиссии платежной системы Visa скажется на ценах

Платежная система Visa в следующем году собирается поднять комиссию при оплате картой для супермаркетов. А крупные магазины мебели, бытовой техники и курьерские службы лишатся льготного тарифа.

Начальник аналитического управления банка Максим Осадчий считает, что повышение тарифа скажется на продавцах.

"Скажется в первую очередь на продавцах, потому что именно они платят эти комиссии. Соответственно, продавцы отыграются на покупателях, поднимутся цены, и это окажет определенное влияние на инфляцию", – объяснил Осадчий.

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