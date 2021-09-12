В Минздраве назвали главный признак алкогольной зависимости

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Россиянам назвали главный признак алкогольной зависимости. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По словам специалиста, речь идет о анозогнозии.
"Это отрицание факта зависимости. <...> Вы поговорите с человеком, который зависим от потребления алкоголя, он вам ответит <...>: "Да ничего я не зависим, просто мне нравится и я выпиваю", – сказал Салагай.
Эксперт Минздрава объяснил, что схожая реакция на подобные вопросы будет наблюдаться и у курильщиков, и у наркозависимых. При этом человеку важно признаваться в своей зависимости, так как это становится первым шагом на пути к избавлению от нее, считает специалист.
"Нужно правильно себя слышать и правильно понимать, важно не бояться обратиться за помощью к специалистам", – подытожил Салагай.
Ранее руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев в беседе с Москвой 24 назвал признак, по которому человек может диагностировать у себя алкоголизм. По его мнению, регулярное употребление спиртного раз в месяц уже считается систематическим алкоголизмом.
До этого главный нарколог Депздрава Москвы Евгений Брюн рассказал, что для мужчин пиво представляет особую опасность. Дело в том, что напиток содержит фермент, схожий по структуре с женскими гормонами – эстрогенами, объяснил он. Что касается женщин, то для них на физиологическом и биохимическом уровне опасен абсолютно любой алкоголь, подчеркнул специалист.
Депздрав Москвы призвал горожан отказаться от алкоголя в День трезвости
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