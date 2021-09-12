Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

07:06

В Минздраве назвали главный признак алкогольной зависимости

общество

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Россиянам назвали главный признак алкогольной зависимости. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам специалиста, речь идет о анозогнозии.

"Это отрицание факта зависимости. <...> Вы поговорите с человеком, который зависим от потребления алкоголя, он вам ответит <...>: "Да ничего я не зависим, просто мне нравится и я выпиваю", – сказал Салагай.

Эксперт Минздрава объяснил, что схожая реакция на подобные вопросы будет наблюдаться и у курильщиков, и у наркозависимых. При этом человеку важно признаваться в своей зависимости, так как это становится первым шагом на пути к избавлению от нее, считает специалист.

"Нужно правильно себя слышать и правильно понимать, важно не бояться обратиться за помощью к специалистам", – подытожил Салагай.

Ранее руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев в беседе с Москвой 24 назвал признак, по которому человек может диагностировать у себя алкоголизм. По его мнению, регулярное употребление спиртного раз в месяц уже считается систематическим алкоголизмом.

До этого главный нарколог Депздрава Москвы Евгений Брюн рассказал, что для мужчин пиво представляет особую опасность. Дело в том, что напиток содержит фермент, схожий по структуре с женскими гормонами – эстрогенами, объяснил он. Что касается женщин, то для них на физиологическом и биохимическом уровне опасен абсолютно любой алкоголь, подчеркнул специалист.

Депздрав Москвы призвал горожан отказаться от алкоголя в День трезвости

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать