Глава "Трезвой России" назвал главный признак алкоголизма

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Руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев в беседе с Москвой 24 назвал признак, по которому человек может диагностировать у себя алкоголизм.

Всероссийский день трезвости отмечают ежегодно 11 сентября. Дату учредили в целях популяризации трезвого образа жизни и борьбы с алкогольной зависимостью.

По словам Хамзаева, регулярное употребление спиртного раз в месяц уже считается систематическим алкоголизмом.





Султан Хамзаев руководитель проекта "Трезвая Россия" Если вы в месяц хотя бы один раз стабильно пьете, то уже систематический алкоголик. Это такая статистика. Если вы для себя определили, что будете пить в месяц один раз, это уже проблема.

Вместе с тем, по мнению эксперта, в России нужно увеличить возраст продажи алкоголя. "Начать это делать с 21 года. У нас с 18 лет продают. Причем (нужно увеличить возраст продажи. – Прим. ред.) всего алкоголя – крепкого или слабого, без разницы. Это системная и конструктивная с точки зрения защиты здоровья и глубинная инициатива", – уверен Хамзаев.

В свою очередь, врач – психиатр-нарколог Алексей Казанцев в интервью Москве 24 рассказал, кто больше всего подвержен алкоголизму.

"Чаще всего подвержены алкоголизму те люди, у которых имеется наследственная предрасположенность к этому по отцовской или материнской линии, если есть бабушки, дедушки, тети, дяди, которые злоупотребляли алкоголем, это первично", – говорит специалист.

Не менее важен и половой признак. По словам эксперта, в женском организме воды содержится меньше, чем в мужском, поэтому многие девушки быстрее пьянеют. "Есть и такой момент: женщины, если у них и возникает зависимость, обращаются за помощью гораздо позже мужчин, потому что скрывают проблему", – пояснил психиатр-нарколог.





Алексей Казанцев врач – психиатр-нарколог К алкоголизму может привести и социум: окружение на работе, учебе, обстановка в семье и круг друзей, которые злоупотребляют спиртным. Если человек сам начинает активно распивать алкогольные напитки, увеличивается частота, количество употребления и он постепенно становится инициатором распития горячительного.

Специалист подчеркнул, что в случае наследственной предрасположенности к алкогольной зависимости лучше вообще не употреблять спиртное. Отказаться от него необходимо также, если есть поражения центральной нервной системы и черепно-мозговые травмы.

"И, конечно, важно знать меру. Если все-таки употреблять, то не напиваться, не частить с алкоголем. Вообще от спиртного в любом случае лучше отказаться, потому что оно поражает головной мозг и рано или поздно приводит к слабоумию", – подытожил Казанцев.

Ранее главный нарколог Депздрава Москвы Евгений Брюн рассказал, что для мужчин пиво представляет особую опасность. Дело в том, что напиток содержит фермент, схожий по структуре с женскими гормонами – эстрогенами, объяснил он. Что касается женщин, то для них на физиологическом и биохимическом уровне опасен абсолютно любой алкоголь, подчеркнул специалист.