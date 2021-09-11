Глава "Трезвой России" назвал главный признак алкоголизма

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Руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев в беседе с Москвой 24 назвал признак, по которому человек может диагностировать у себя алкоголизм.
Всероссийский день трезвости отмечают ежегодно 11 сентября. Дату учредили в целях популяризации трезвого образа жизни и борьбы с алкогольной зависимостью.
По словам Хамзаева, регулярное употребление спиртного раз в месяц уже считается систематическим алкоголизмом.
Вместе с тем, по мнению эксперта, в России нужно увеличить возраст продажи алкоголя. "Начать это делать с 21 года. У нас с 18 лет продают. Причем (нужно увеличить возраст продажи. – Прим. ред.) всего алкоголя – крепкого или слабого, без разницы. Это системная и конструктивная с точки зрения защиты здоровья и глубинная инициатива", – уверен Хамзаев.
В свою очередь, врач – психиатр-нарколог Алексей Казанцев в интервью Москве 24 рассказал, кто больше всего подвержен алкоголизму.
"Чаще всего подвержены алкоголизму те люди, у которых имеется наследственная предрасположенность к этому по отцовской или материнской линии, если есть бабушки, дедушки, тети, дяди, которые злоупотребляли алкоголем, это первично", – говорит специалист.
Не менее важен и половой признак. По словам эксперта, в женском организме воды содержится меньше, чем в мужском, поэтому многие девушки быстрее пьянеют. "Есть и такой момент: женщины, если у них и возникает зависимость, обращаются за помощью гораздо позже мужчин, потому что скрывают проблему", – пояснил психиатр-нарколог.
Специалист подчеркнул, что в случае наследственной предрасположенности к алкогольной зависимости лучше вообще не употреблять спиртное. Отказаться от него необходимо также, если есть поражения центральной нервной системы и черепно-мозговые травмы.
"И, конечно, важно знать меру. Если все-таки употреблять, то не напиваться, не частить с алкоголем. Вообще от спиртного в любом случае лучше отказаться, потому что оно поражает головной мозг и рано или поздно приводит к слабоумию", – подытожил Казанцев.
Ранее главный нарколог Депздрава Москвы Евгений Брюн рассказал, что для мужчин пиво представляет особую опасность. Дело в том, что напиток содержит фермент, схожий по структуре с женскими гормонами – эстрогенами, объяснил он. Что касается женщин, то для них на физиологическом и биохимическом уровне опасен абсолютно любой алкоголь, подчеркнул специалист.
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