Управляющий сетью ресторанов быстрого питания рассказал о системе быстрых платежей

Международная платежная система Visa поднимет комиссию для супермаркетов, в которых расплачиваются картой. Без льготного тарифа останутся и крупные магазины мебели, бытовой техники и курьерские службы.

О тарифах по системе быстрых платежей рассказал управляющий сетью ресторанов быстрого питания Михаил Гончаров.

"Очень хорошо, что в России заключены системы быстрых платежей. Тарифы по системе быстрых платежей гораздо ниже. То есть там на уровне половины для 1%", – сказал Гончаров.

Он отметил, что в сети его ресторанов уже внедрили систему быстрых платежей, но сейчас эта разница между системой и Visa не такая существенная, чтобы покупатели это почувствовали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.