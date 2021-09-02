Песков заявил, что Путин держит тему инфляции в РФ под личным контролем

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства держит под личным контролем тему инфляции в стране. Об этом сообщает ТАСС.

"Вы знаете, что тему инфляции президент держит под постоянным контролем, личным контролем. Эта тема, которую он обсуждает с руководством правительства на регулярной основе", – уточнил представитель Кремля.

Песков добавил, что инфляция в России выросла. Вместе с тем он выразил уверенность в положительной роли контрмер со стороны Центробанка и правительства РФ.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что на инфляцию в России влияют в том числе мировые экономические процессы, но антикризисные меры способны помочь в восстановлении макроэкономической стабильности страны.

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников рассказал, что частично защитить сбережения от инфляции можно за счет инвестиций в недвижимость или нематериальные активы. Кроме того, допустимы вложения в улучшение качества жизни.