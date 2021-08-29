Эксперт рассказал, как защитить сбережения от инфляции

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Россиянам назвали способы защиты сбережений от инфляции. Советы гражданам дал руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников.
По мнению эксперта, ответ на вопрос о сохранении средств при инфляции определяется философией жизни человека. Основной упор стоит делать на вложениях в повышение качества жизни, считает Верников. Речь идет об образовании или улучшении здоровья.
Кроме того, существуют способы частичной защиты от инфляции. В их числе – покупка недвижимости или вложения в материальные активы. Эксперт в интервью агентству "Прайм" отметил, что данные способы не гарантируют полной защиты от обесценивания вложенных средств.
Ранее доктор экономических наук Андрей Колганов рассказал, зачем россияне наращивают сбережения на валютных счетах. По словам эксперта, говорить о том, что экономика страны вернулась на докризисный уровень, преждевременно.
До этого руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян объяснил агентству "Прайм", почему людям, не имеющим накоплений, не стоит погашать кредит досрочно. Без подушки безопасности в случае непредвиденных ситуаций придется вновь брать кредит. И, возможно, под больший процент.
Аналитики заявили, что россияне поменяли отношение к сбережениям из-за пандемии
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