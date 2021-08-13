Психолог рассказала, как зарабатывать больше денег

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Перейти на новый уровень заработка поможет курс когнитивно-поведенческой терапии, которая способна изменить отношение человека к деньгам, рассказала нейропсихолог Ольга Бакшутова. Об этом сообщает агентство "Прайм".

По ее словам, эффективность данной методики была подтверждена Всемирной организацией здравоохранения. Она основывается на самоанализе с последующей проработкой определенных установок сознания. К примеру, человек может ассоциировать повышение дохода с ущемлением жизненного баланса либо иметь подсознательную уверенность, что он никак не может быть связан с большими деньгами.

Когнитивно-поведенческая терапия выявляет подобные аспекты человеческого сознания и заменяет их продуктивными, благодаря которым человек может начать работать более эффективно, выполняя прежний объем работы. Для этого лишь необходимо выработать уверенность, что достигнут новый уровень, и начать осознавать деньги как ресурс, который нужно присваивать взамен на определенные усилия.

Ранее финансовый советник Анна Харченко назвала способы заработать первый миллион. По мнению специалиста, для формирования собственных накоплений существует несколько вариантов вклада денег – открытие банковского счета, депозита или покупка ценных бумаг.

Кроме того, для получения более быстрой прибыли финансист дополнительно рекомендовала реинвестировать проценты.