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Технологии

11:06

IT-специалист назвал приложения, которые могут спасти вам жизнь

технологии

Фото: depositphotos/photography33

Смартфон – это не только средство для развлечений. Современные приложения без преувеличений могут спасти вам жизнь. Об этом агентству "Прайм" рассказал партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

По словам эксперта, программы для персональных устройств можно разделить на три категории: для путешествий, справочно-информационные и медицинские.

Во время путешествий пользователю смартфона может понадобиться компас с расширенными функциями и карта с возможностью автономного использования. Это особенно актуально в местах, где нет стабильной связи.

"Если путник забрел в лес и пропала связь, картографическое ПО позволит не только пройти обратно по сохраненному в памяти маршруту, но и ознакомиться с картой, для загрузки которой не нужен интернет", – отметил специалист.

Информационные приложения помогут определить, что из окружающей флоры пригодно для питания. Такие программы расскажут, как вести себя с дикими животными или в экстренных ситуациях, позволяя не растеряться и предпринять все необходимые действия.

Самой важной, по мнению Мясоедова, категорией являются приложения медицинского профиля, среди которых можно выделить сервисы дистанционной медицины. Самодиагностика может представлять угрозу для жизни человека, а приложения, обеспечивающие защищенный канал связи с проверенными врачами, позволят не только определить порядок действий при недомоганиях, но и поставить правильный диагноз.

Также специализированные медицинские приложения могут помочь людям с хроническими заболеваниями: они напомнят о лекарствах, которые необходимо принять.

"Самое важное помнить о необходимости заблаговременно устанавливать подобное ПО, особенно если планируется дальняя поездка или насыщенное мероприятие. Благодаря техническим возможностям современных устройств приложения занимают незначительную часть внутренней памяти и могут функционировать одновременно", – добавил эксперт.

Ранее Мясоедов рассказал о том, как защитить важные документы от кибератак. По словам специалиста, обеспечить безопасность для секретных файлов позволят программы шифрования, создающие специальный ключ, распечатать который может только получатель.

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