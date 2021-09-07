Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

12:26

Курс евро поднялся до 87 рублей

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся до 87 рублей. Такое повышение произошло впервые с 27 августа.

Согласно данным платформы, рубль плавно снижается против основных резервных валют на фоне ослабления аппетита к риску.

В итоге курс евро расчетами на завтра повысился на 31 копейку – до 86,97 рубля, курс доллара – на 24 копейки. Он составил 73,23 рубля.

В начале сентября эксперты в области финансов предсказали вероятные колебания стоимости американской и европейской валют, в том числе в сторону подорожания. По мнению финансового аналитика, трейдера Артема Звездина, в сентябре курс рубля может остаться примерно на текущем уровне.

По его мнению, внешние факторы могут замедлить динамику укрепления рубля. При текущих рисках, заявил Звездин, курс доллара может остаться в пределах 72–76 рублей.

Заместитель руководителя Информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова оценила вероятный курс доллара на уровне 72–76 рублей, а евро – на уровне 86–89 рублей. Она также допустила вероятную волатильность российской валюты.

По словам президента Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталия Манкевича, в сентябре 2021 года на рубль будут влиять такие факторы, как стоимость энергоносителей, а также выплаты по внешнему долгу и геополитические факторы. Он также добавил, что нефть и газ остаются в высоких значениях без признаков спада, что может сохранить курс доллара в коридоре 69–73 рублей.

Экономисты назвали рубль одной из самых недооцененных валют мира

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать