Курс евро поднялся до 87 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся до 87 рублей. Такое повышение произошло впервые с 27 августа.

Согласно данным платформы, рубль плавно снижается против основных резервных валют на фоне ослабления аппетита к риску.

В итоге курс евро расчетами на завтра повысился на 31 копейку – до 86,97 рубля, курс доллара – на 24 копейки. Он составил 73,23 рубля.

В начале сентября эксперты в области финансов предсказали вероятные колебания стоимости американской и европейской валют, в том числе в сторону подорожания. По мнению финансового аналитика, трейдера Артема Звездина, в сентябре курс рубля может остаться примерно на текущем уровне.

По его мнению, внешние факторы могут замедлить динамику укрепления рубля. При текущих рисках, заявил Звездин, курс доллара может остаться в пределах 72–76 рублей.

Заместитель руководителя Информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова оценила вероятный курс доллара на уровне 72–76 рублей, а евро – на уровне 86–89 рублей. Она также допустила вероятную волатильность российской валюты.

По словам президента Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталия Манкевича, в сентябре 2021 года на рубль будут влиять такие факторы, как стоимость энергоносителей, а также выплаты по внешнему долгу и геополитические факторы. Он также добавил, что нефть и газ остаются в высоких значениях без признаков спада, что может сохранить курс доллара в коридоре 69–73 рублей.