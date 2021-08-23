Россия получила от МВФ почти 18 млрд долларов

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23 августа вступило в силу решение Международного валютного фонда о выделении из резервных активов организации 650 миллиардов долларов для помощи в восстановлении мировой экономики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора-распорядителя фонда Кристалину Георгиеву.

Речь идет о так называемых специальных правах заимствования (SDR), которые не имеют наличной формы и которые ежедневно рассчитываются на основе курсов таких резервных валют, как доллар, евро, иена, фунт стерлингов и юань. Использовать их можно в пределах МВФ, в других же странах данное платежное средство придется конвертировать.

"SDR распределяются между странами пропорционально их квотам в МВФ. Это означает, что порядка 275 миллиардов долларов пойдет странам с формирующимся рынком и развивающимся странам, а порядка 21 миллиарда долларов из этой суммы получат страны с низким уровнем дохода", – отметила Георгиева.

Так, квота России составляет 2,71%, поэтому от МВФ она получит около 17,5 миллиарда долларов.

В беседе с РБК главный экономист "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец отметила, что у Москвы есть три варианта распорядиться полученными средствами: пополнить собственные международные резервы, передать их в виде помощи бедным странам либо конвертировать в твердую валюту в обмен на SDR Белоруссии. По мнению эксперта, России "дополнительные резервы объективно не нужны", тогда как помощь слаборазвитым государствам может положительно сказаться на ее международном имидже.

Ранее МВФ объявил о приостановке помощи Афганистану из-за отсутствия ясного понимания статуса руководства страны. В организации подчеркнули, что международное сообщество пока не признало запрещенное в России террористическое движение "Талибан" легитимным.

На этой неделе фонд должен был перечислить Афганистану около 400 миллионов долларов помощи.

