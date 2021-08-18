МВФ приостановил помощь Афганистану из-за неясности статуса талибов

Фото: Москва 24/pressmaster

Международный валютный фонд объявил о приостановке помощи Афганистану из-за отсутствия ясного понимания статуса руководства страны. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление МВФ сообщает РИА Новости.

Отмечается, что международное сообщество пока не признало запрещенное в России террористическое движение "Талибан" легитимным.

"В настоящее время отсутствует ясное понимание в международном сообществе относительно признания правительства Афганистана, вследствие чего страна не может иметь доступа к специальным правам заимствования и иным ресурсам МВФ", – говорится в заявлении.

На следующей неделе фонд должен был перечислить Афганистану около 400 миллионов долларов помощи.

Ранее стало известно, перед тем, как талибы взяли Кабул, администрация президента США Джо Байдена отменила поставку долларов в Афганистан. Такое решение в Штатах приняли еще на прошлой неделе. Сообщалось, что американский Минфин остановил загрузку запечатанных ящиков с наличными, чтобы удержать сотни миллионов долларов от попадания в руки боевиков.