МВФ приостановил помощь Афганистану из-за неясности статуса талибов

18 августа, 23:24
Фото: Москва 24/pressmaster
Международный валютный фонд объявил о приостановке помощи Афганистану из-за отсутствия ясного понимания статуса руководства страны. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление МВФ сообщает РИА Новости.
Отмечается, что международное сообщество пока не признало запрещенное в России террористическое движение "Талибан" легитимным.
"В настоящее время отсутствует ясное понимание в международном сообществе относительно признания правительства Афганистана, вследствие чего страна не может иметь доступа к специальным правам заимствования и иным ресурсам МВФ", – говорится в заявлении.
На следующей неделе фонд должен был перечислить Афганистану около 400 миллионов долларов помощи.
Ранее стало известно, перед тем, как талибы взяли Кабул, администрация президента США Джо Байдена отменила поставку долларов в Афганистан. Такое решение в Штатах приняли еще на прошлой неделе. Сообщалось, что американский Минфин остановил загрузку запечатанных ящиков с наличными, чтобы удержать сотни миллионов долларов от попадания в руки боевиков.
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