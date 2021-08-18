США отменили поставку долларов в Афганистан до прихода к власти талибов – СМИ

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Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена отменила поставку долларов в Афганистан перед тем, как талибы (запрещенное в России террористическое движение "Талибан") взяли Кабул. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает газета The Wall Street Journal.
Отмечается, что такое решение было принято на прошлой неделе. Американский Минфин остановил загрузку запечатанных ящиков с наличными, чтобы удержать сотни миллионов долларов от попадания в руки боевиков.
"По словам источников, США также блокируют доступ талибов к правительственным счетам, управляемым Федеральной резервной системой и другими банками Штатов", – говорится в статье.
Глава центрального банка Афганистана Аджмал Ахмади, который бежал из страны, сообщил, что почти все резервы афганского банка в размере 9 миллиардов долларов находятся за рубежом.
15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Исполняющим обязанности главы государства стал вице-президент республики Амрулла Салех.
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