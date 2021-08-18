Журналист рассказал о публичной казни афганских командиров талибами

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Фото: AP Photo/Rahmat Gul
Представители запрещенной в РФ террористической организации "Талибан" публично казнили четырех афганских командиров в Кандагаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего сотрудника афганского телеканала TOLOnews Муслима Ширзаду.
Журналист опубликовал в Twitter видео, которое, как предполагается, сняли на месте инцидента несколько дней назад. На кадрах видно только толпу людей, при этом самих сцен казни нет.
Официального подтверждения этой информации нет. Пользователи соцсетей пишут, что убитые – это офицеры Национальной армии Афганистана.
15 августа движение "Талибан" объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Боевики заняли президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
По заявлению афганского посла в Таджикистане Зохира Агбара, бежавший из Афганистана Гани похитил из государственной казны 169 миллионов долларов. По словам дипломата, побег президента – предательство страны и нации.
Из Афганистана бегут гражданские и военные
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