Пропавшего в Петрозаводске 11-летнего мальчика нашли спустя 4 дня поисков

Найден 11-летний мальчик, который пропал 4 дня назад в Петрозаводске. Об этом сообщила пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Карелии.

"Найден. Жив. Благодарим всех за помощь!" – говорится в сообщении.

Как сообщила полиция по республике, криминальной составляющей в исчезновении ребенка не было. Других подробностей не приводится.

Ранее в одной из арендованных квартир подмосковного Ногинска было найдено 12-летнего мальчика с ножевым ранением груди. Рядом в бессознательном состоянии находилась его мать, ее госпитализировали.

По версии следствия, накануне трагедии 49-летняя женщина с сыном приехали в Ногинск из Москвы и сняли квартиру посуточно. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве ребенка.