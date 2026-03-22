22 марта, 21:45

Происшествия

Белый дом заявил о хаосе в аэропортах США из-за шатдауна

Фото: 123RF.com/fjvsoares

В американских аэропортах начался хаос после приостановки работы Министерства внутренней безопасности, сообщил Белый дом в соцсети X.

С момента начала частичного шатдауна в стране уволились более 400 сотрудников администрации транспортной безопасности. Как писало министерство, ожидается, что число уволившихся и не желающих выходить на работу будет расти, если приостановка работы правительства затянется.

"Аэропорты в хаосе. Американцы ощущают последствия. А причиной тому – политические игры демократов", – говорится в сообщении Белого дома.

Тем временем президент США Дональд Трамп пригрозил привлечь с понедельника, 23 марта, иммиграционную и таможенную полицию в случае, если демократы не обеспечат справедливую и надлежащую безопасность в аэропортах и по всей стране.

14 февраля 2026 года в Соединенных Штатах начался частичный шатдаун структур министерства внутренней безопасности США из-за отсутствия необходимого финансирования.

По данным СМИ, значительная часть средств министерства была исчерпаны утром в субботу, 14 февраля, после того как переговоры между Белым домом и демократами в конгрессе по вопросу новых ограничений федеральных иммиграционных агентов "зашли в тупик".

политикапроисшествияза рубежом

