Российский союз туриндустрии (РСТ) попросил вернуть прежний порядок для поездок детей в Белоруссию и Абхазию, указано в сообщении организации.

С 20 января 2026 года дети до 14 лет могут пересекать границу только при наличии собственного загранпаспорта, а раньше выехать в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию и вернуться из них можно было при наличии свидетельства о рождении.

В РСТ подчеркнули, что считают целесообразным рассмотреть возможность сохранить прежний порядок въезда для детей в отношении дружественных направлений, а именно – Абхазии и Белоруссии. Соответствующая инициатива направлена министру экономического развития Максиму Решетникову и первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко.

В союзе указали, что некоторые путешественники с детьми могут не успеть оформить документы к уже запланированным поездкам – с учетом текущей загрузки подразделений сроки увеличиваются. В результате это ведет к увеличению переносов и корректировок туров, а также дополнительной операционной нагрузке на туроператоров и турагентов.

Ранее в миграционной службе МВД РФ сообщили, что информация о якобы растущем числе граждан, желающих получить загранпаспорт с целью эмиграции, является голословной и не соответствует действительности.

В ведомстве отметили, что эта госуслуга традиционно остается одной из самых востребованных. При этом основной поток обращений приходится на период с марта по сентябрь, что связано с началом отпускного сезона.

