МОК запретил трансгендерам участие в женских соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил трансгендерам (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) участвовать в женских соревнованиях, сообщает пресс-служба организации.

"Право участвовать в соревнованиях среди женщин на Олимпийских играх или любых других мероприятиях МОК, включая индивидуальные и командные виды спорта, теперь имеют только биологические женщины, что определяется на основании теста на наличие гена SRY", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что данная политика основана на фактических данных и экспертных оценках. Она будет применяться с Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году.

В МОК отметили, что решение направлено на обеспечение справедливости, безопасности и честности соревнований среди женщин. При этом оно не распространяется на любительские и рекреационные спортивные программы.

Ранее в организации напомнили, что спорт должен оставаться силой, которая объединяет весь мир, потрясенный конфликтами, раздорами и трагедиями. Это лежит в самой основе Олимпийского движения.

Комитет также призывал государства – членов ООН поддержать спортсменов на зимних Паралимпийских играх, которые прошли с 6 по 15 марта в Италии.