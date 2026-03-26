26 марта, 17:16

Экономика
Rystad Energy: добыча нефти в мире упала ниже уровня пандемии COVID-19

Ниже уровня всемирной пандемии COVID-19 упали объемы добычи нефти на фоне обострения ближневосточного конфликта и перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад консалтинговой компании Rystad Energy.

"Потери достигли пикового значения в 10 миллионов баррелей в сутки – величины, которая значительно превышает возможности Международного энергетического агентства компенсировать этот дефицит на устойчивой основе", – говорится в документе.

Главный аналитик компании по нефти Паола Родригес-Масис отметил, что нефтяной рынок до сих пор проявлял стабильность благодаря нескольким факторам. Среди них – избыток нефти, включая ту, что находилась на танкерах, вышедших из Персидского залива до начала конфликта, а также так называемые политические баррели, которые создали временные резервы и помогли сдержать рост цен.

Однако, по ее словам, эта фаза завершается. Поскольку большая часть свободных мощностей теперь находится за пределами пролива, а запасы истощаются, система стала уязвимой. В отчете также подчеркивается, что "мировая нефтяная система больше не способна поглощать потрясения так, как это было три недели назад".

Ситуация на рынке нефти обострилась на фоне ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и американские базы на Ближнем Востоке. Кроме того, он закрыл Ормузский пролив для судов, предупредив, что будет уничтожать в том числе нефтяные танкеры.

