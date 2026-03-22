Патриарха Илию II похоронили в Тбилиси

В Сионском соборе Тбилиси похоронили католикоса-патриарха всея Грузии Илию II, сообщает корреспондент ТАСС.

Отмечается, что перед погребением местоблюститель патриарха митрополит Шио отслужил специальный молебен. На траурной церемонии присутствовали представители грузинского духовенства, а также официальные лица.

На похороны прибыла делегация Русской православной церкви, возглавляемая митрополитом Минским и Заславским, почетным патриаршим экзархом всея Белоруссии Вениамином.

Кроме того, в траурном мероприятии участие приняли президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, а также основатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.

Илия II скончался в возрасте 93 лет в клинике в Тбилиси. Он был госпитализирован утром во вторник, 17 марта, с желудочным кровотечением. Причиной смерти стали легочная, почечная и сердечная недостаточности.

В связи с его смертью власти Грузии объявили траур. Соболезнования в связи с кончиной патриарха Илии II также выразил Владимир Путин.