22 марта, 10:43

Общество

Симоньян рассказала, что ее ребенок неизлечимо болен

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Метцель

Один из детей главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян тяжело и неизлечимо болен. Об этом она сообщила в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

По ее словам, это стало известно после того, как ее ныне покойный муж, режиссер Тигран Кеосаян, впал в кому. Симоньян назвала это катастрофой.

Она добавила, что в тот момент пыталась успевать работать, ухаживать за ребенком и навещать мужа в больнице. После этого у нее диагностировали рак, и, как рассказала главред RT, она долго не могла поверить, что так бывает.

В 2025 году журналистка заявила, что у нее диагностировали тяжелое заболевание. Позже она призналась, что врачи обнаружили у нее рак. В октябре Симоньян начала курс химиотерапии.

В декабре телеведущая сообщила о начале третьего курса лечения. Она указывала, что переносит терапию по-разному. Обычно самочувствие ухудшается сразу после процедур. Однако в остальные дни она работает и живет как обычный человек.

