Симоньян сообщила, что у нее выявили рак

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что у нее обнаружили рак. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Журналистка ответила на комментарий подписчицы, которая попросила написать "два слова, что все хорошо". Однако Симоньян заявила, что старается никогда не врать.

"Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит", – призналась Симоньян.

В начале сентября в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" журналистка заявила, что ей диагностировали тяжелое заболевание. Диагноз она не назвала, но уточнила, что запланирована операция.

Через два дня главред RT заявила, что вышла из наркоза. Она поблагодарила всех, кто за нее переживал. Позднее Симоньян сообщила, что вернулась домой.

