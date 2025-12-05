В ГД рассмотрят вопрос об отсрочке от службы для выпускников колледжей и вузов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В Госдуме обсуждается вопрос о предоставлении отсрочки от срочной службы для выпускников колледжей и вузов, рассказала вице-спикер нижней палаты парламента Виктория Абрамченко.

По ее словам, к работе привлечены депутаты всех фракций, сенаторы и представители профильных министерств.

"Вопрос о предоставлении отсрочки от срочной службы для выпускников колледжей и вузов – перспективное направление работы для межведомственной рабочей группы по развитию СПО (среднего профессионального образования. – Прим. ред.) в Госдуме", – приводит РИА Новости слова Абрамченко.

Парламентарий отметила, что ежегодно около 800 тысяч молодых специалистов призываются на службу сразу после выпуска. При этом потом многие не возвращаются в профессию, что негативно сказывается на кадровом обеспечении экономики.

Абрамченко считает, что отсрочка на один-два года поможет молодым профессионалам применить знания на практике и закрепиться в отрасли.

Ранее комитет ГД по обороне единогласно рекомендовал отклонить предложение о троекратном увеличении окладов военнослужащим, проходящим службу по срочному призыву. Парламентарии решили отклонить такую идею из-за ее "несвоевременности".

До этого Владимир Путин подписал указ, по которому ежемесячная выплата контрактникам распространится на военных, отражающих вооруженное вторжение на госгранице России и прилегающих к зоне СВО регионах.