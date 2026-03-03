Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 10:25

Наука

В РАН сообщили о снижении вспышечной активности на Солнце

Фото: 123RF.com/goinyk

Вспышечная активность на Солнце снижается, запасы энергии в солнечных пятнах могут окончательно иссякнуть через несколько дней. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По словам ученых, темп вспышек был и так небольшим, а за сутки он снизился еще сильнее. Геомагнитный индекс Кр на данный момент находится в спокойной зоне от 1 до 3.

В лаборатории добавили, что корональные дыры на видимой стороне Солнца все же присутствуют, поэтому геомагнитная активность не снизится до нуля, однако ничего серьезного ждать не стоит.

В январе и феврале солнечная активность показала сильный рост, после чего неожиданно снизилась до нуля. Последний раз такое резкое падение отмечалось в апреле 2024 года.

Кроме того, в начале 2026-го Солнце побило сразу два рекорда текущего столетия: по силе радиационного шторма и по количеству мощных вспышек в одной активной области.

На Солнце впервые за четыре года пропали все пятна

Читайте также


наука

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика