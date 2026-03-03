В РАН сообщили о снижении вспышечной активности на Солнце

Фото: 123RF.com/goinyk

Вспышечная активность на Солнце снижается, запасы энергии в солнечных пятнах могут окончательно иссякнуть через несколько дней. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По словам ученых, темп вспышек был и так небольшим, а за сутки он снизился еще сильнее. Геомагнитный индекс Кр на данный момент находится в спокойной зоне от 1 до 3.

В лаборатории добавили, что корональные дыры на видимой стороне Солнца все же присутствуют, поэтому геомагнитная активность не снизится до нуля, однако ничего серьезного ждать не стоит.

В январе и феврале солнечная активность показала сильный рост, после чего неожиданно снизилась до нуля. Последний раз такое резкое падение отмечалось в апреле 2024 года.

Кроме того, в начале 2026-го Солнце побило сразу два рекорда текущего столетия: по силе радиационного шторма и по количеству мощных вспышек в одной активной области.